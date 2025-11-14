MN24 – Loftus-Cheek fuori all’intervallo di Milan Virtus Entella: nessun allarmismo, le ultime sul centrocampista inglese

Loftus-Cheek, il centrocampista inglese è uscito all’intervallo dell’amichevole odierna tra Milan e Virtus Entella: nessun allarmismo

Il Milan è uscito sconfitto per 2-3 dall’amichevole giocata stamattina a Solbiate Arno contro la Virtus Entella, ma la notizia principale non riguarda il risultato, quanto la gestione fisica dei giocatori reduci da problemi e assenze.

L’unico giocatore della Prima Squadra a essere sostituito durante l’incontro è stato il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, sostituito da Massimiliano Allegri all’intervallo.

Loftus-Cheek, minutaggio prestabilito e fiducia totale

Nonostante la sostituzione, la redazione di Milannews24 rassicura: non c’è alcun allarmismo. Si è trattato di una scelta programmata in partenza da parte dello staff tecnico, mirata a dosare lo sforzo e garantire un recupero ottimale dell’inglese. Il suo impiego per un tempo di gioco prestabilito era l’obiettivo primario del match.

La condizione fisica degli altri giocatori è stata invece testata per la durata intera della partita. Hanno giocato tutti i 90 minuti sia l’attaccante Christian Pulišić che i calciatori Ardon Jashari (al rientro dal grave infortunio), Estupiñán e Fofana.

La tenuta fisica di Pulišić e l’immediato utilizzo di Jashari per l’intera gara rappresentano segnali estremamente positivi per Massimiliano Allegri in vista della preparazione al cruciale Derby di Milano del 23 novembre, dimostrando che i carichi di lavoro sono stati assorbiti correttamente.