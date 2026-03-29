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Loftus-Cheek, maschera e rientro: il ruggito dell’inglese per Napoli e la strategia di Allegri
Loftus-Cheek, il centrocampista inglese rientrerà al Maradona contro il Napoli indossando una speciale maschera protettiva
Ottime notizie per il Milan in vista della delicatissima trasferta di Pasquetta contro il Napoli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ruben Loftus-Cheek ha ufficialmente completato il suo percorso di recupero, partecipando ieri al test in famiglia contro il Milan Futuro.
Il centrocampista inglese, pedina fondamentale nello scacchiere di Massimiliano Allegri, era lontano dai campi dal 22 febbraio, a causa del grave infortunio rimediato nel match contro il Parma.
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Loftus-Cheek e la protezione speciale: sfida al Maradona
Il ritorno del numero 8 rossonero avverrà con una precauzione particolare: il giocatore scenderà in campo indossando una speciale protezione mandibolare. Loftus-Cheek aveva infatti riportato la frattura dell’osso alveolare mascellare e la perdita di alcuni denti dopo un violentissimo scontro di gioco fortuito con il portiere ducale Corvi.
Nonostante i tempi iniziali stimati in otto settimane, l’inglese ha bruciato le tappe, allenandosi già con il gruppo e candidandosi per una maglia da titolare al Maradona del 6 aprile. Per Allegri, si tratta di un innesto di fisicità e inserimenti prezioso per il rush finale scudetto.