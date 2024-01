Loftus Cheek pazzo di Ibrahimovic: «Qui al Milan è un idolo, ecco cosa ci ha detto...»

Il centrocampista del Milan, Ruben Loftus Cheek, si è espresso così riguardo a Zlatan Ibrahimovic, tornato in rossonero come dirigente

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Milan Atalanta, Ruben Loftus Cheek ha parlato anche del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic.

IBRAHIMOVIC – «E’ un idolo qui al Milan e dal momento che è tornato nel gruppo ci ha parlato. Io sono completamente d’accordo con lui che in questo club vogliamo vincere tutte le partite nel migliore dei modi e vincere trofei. Penso che sia l’obiettivo minimo per una squadra come il Milan».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI LOFTUS CHEEK.