Loftus-Cheek a DAZN: «Mi sento molto bene. Allegri? Spero di riuscire a mettere in pratica quello che mi ha chiesto»

Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Cremonese: le dichiarazioni

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Milan-Cremonese. Le sue dichiarazioni non sono passate inosservate, offrendo uno spaccato interessante sulle dinamiche della squadra rossonera in un momento di grandi cambiamenti, soprattutto con i nuovi arrivi del direttore sportivo Igli Tare e del mister Massimiliano Allegri.

Loftus-Cheek ha mostrato grande determinazione e un forte senso di appartenenza al club, sottolineando l’importanza di affrontare ogni partita con la giusta mentalità per raggiungere gli obiettivi stagionali. L’approccio del centrocampista inglese riflette la filosofia del nuovo corso milanista, improntato alla concretezza e alla ricerca costante della vittoria. Le sue parole sono state un chiaro segnale di come lo spogliatoio stia assimilando rapidamente i dettami del nuovo tecnico.

PAROLE – «Sto bene, mi sento bene. Mi sento molto fresco dopo l’ultima stagione. Siamo pronti per dare tutto, il 100%. Lavoriamo tanto duramente. Siamo pronti per lottare per i tre punti. Allegri crede tanto in noi. Io e Fofana vogliamo fare gol in questa stagione, penso che possiamo riuscirci. Dobbiamo crederci. Ci provo».