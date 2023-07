Loftus Cheek al Milan: le prime parole dell’inglese da rossonero

Loftus Cheek ha condiviso sui propri canali social le prime parole e foto da rossonero dal suo arrivo al Milan:

What an honour to join this historic football club. Can’t wait to get started! ❤️🖤 #ForzaMilan pic.twitter.com/QKblQhvANu

— Ruben Loftus-Cheek (@RLC) July 4, 2023