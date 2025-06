Loftus-Cheek Milan, missione rilancio per il centrocampista inglese! Allegri e Tare hanno un obiettivo preciso, quel precedente fa ben sperare

Loftus-Cheek Milan, l’obiettivo di Tare e Allegri è quello di rilanciare il centrocampista inglese dopo l’ultima tormentata stagione

Il mondo del calcio è costellato di scommesse, e il calciomercato Milan sembra averne vinta una particolarmente interessante con Ruben Loftus-Cheek. L’intuizione della dirigenza rossonera di puntare sul centrocampista inglese ha dato i suoi frutti nella stagione 2023-24, trasformandolo in un elemento cruciale e, secondo quanto riportato da Gozzini sulla Gazzetta dello Sport, quasi un nuovo acquisto per la prossima annata.

L’analisi di Gozzini sottolinea come l’ex Chelsea abbia mostrato segnali inequivocabili di rinascita e adattamento al calcio italiano. Le sue 40 presenze complessive nella scorsa stagione testimoniano una continuità e una resistenza fisica che in passato erano state messe in discussione. Non solo presenze, ma anche cifre concrete: ben 10 gol realizzati, un bottino di tutto rispetto per un centrocampista, che lo ha reso uno dei protagonisti inattesi della squadra. Questo dato è particolarmente significativo, poiché evidenzia una incisività offensiva e una capacità di finalizzazioneche il Milan ha saputo sfruttare al meglio.

La rivitalizzazione di Loftus-Cheek non è un caso isolato, ma il risultato di un lavoro meticoloso da parte dello staff tecnico e della fiducia riposta in lui dalla società. Il giocatore, dal canto suo, ha risposto con dedizione, impegno e una crescita costante che lo ha portato a esprimere il suo pieno potenziale. La sua fisicità imponente, unita a una tecnica raffinata e una visione di giocospesso sottovalutata, lo ha reso un centrocampista moderno e completo, capace di ricoprire più ruoli nel reparto mediano.

Questo “nuovo acquisto” interno offre al Milan diverse opzioni tattiche. La sua capacità di inserirsi senza palla, di supportare l’attacco e di essere pericoloso in zona gol lo rende un’arma preziosa. Inoltre, la sua presenza in mezzo al campo garantisce equilibrio e solidità, qualità fondamentali per una squadra che ambisce a competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. Il Milan, quindi, non ha bisogno di cercare altrove un profilo con queste caratteristiche, avendolo già a disposizione in rosa e, per giunta, in una versione migliorata e rinvigorita.

Guardando alla stagione 2024-25, le aspettative su Loftus-Cheek sono alte. La sua prima annata in rossonero ha gettato le basi per una conferma e, si spera, un’ulteriore progressione. La sua presenza sarà fondamentale per il rendimento del centrocampo milanista, e la sua capacità di incidere in fase realizzativa potrà alleggerire il carico sui soli attaccanti. In un mercato sempre più volatile e costoso, avere un giocatore come Loftus-Cheek che può essere considerato un vero e proprio “nuovo acquisto” è un vantaggio competitivo non indifferente per il Milan. La scommessa è stata vinta, e ora è tempo di raccogliere i frutti.