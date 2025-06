Calciomercato Milan, Allegri se lo tiene stretto! Cessione possibile solo di fronte ad un’offerta monstre

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole tenersi stretto Loftus-Cheek: per l’eventuale addio serve un’offerta da 25 milioni di euro

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek nel calciomercato Milan è al centro di intense speculazioni, con sondaggi provenienti da diverse direzioni. Nonostante l’interesse di club turchi e diverse squadre di Premier League, per il neo-tecnico rossonero Massimiliano Allegri, il centrocampista inglese potrebbe rivestire un ruolo cruciale nella sua nuova configurazione tattica. A fare chiarezza sulla situazione è il noto giornalista Daniele Longo, che con le sue recenti dichiarazioni ha delineato le intenzioni del Milan: trattenere il giocatore a meno di offerte irrinunciabili.

Secondo le informazioni fornite da Daniele Longo, una delle voci più affidabili nel panorama del calciomercato italiano, il Milan avrebbe fissato una soglia minima di 25 milioni di euro per cedere il cartellino di Loftus-Cheek. Questa cifra, non casuale, sottolinea la valutazione elevata che il club di Via Aldo Rossi attribuisce al giocatore, considerando il suo potenziale e l’investimento fatto per portarlo a Milano. È un chiaro segnale che il Milan non intende svendere un elemento su cui crede molto, specialmente in vista della nuova era Allegri.

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera rappresenta un punto di svolta per diversi giocatori, e Loftus-Cheek sembra essere tra questi. Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i centrocampisti dalle spiccate doti fisiche e tecniche, vedrebbe in Ruben Loftus-Cheek un elemento in grado di garantire dinamismo, qualità nell’inserimento e un’ottima copertura in fase difensiva. La sua versatilità, che gli permette di agire sia come mezzala che, all’occorrenza, in una posizione più avanzata, lo rende un profilo ideale per i sistemi di gioco prediletti dal tecnico livornese. È lecito attendersi che Allegri cercherà di lavorare intensamente con il calciatore per tirare fuori il massimo dal suo talento, trasformandolo in un perno del centrocampo rossonero.

Le sirene provenienti dalla Turchia e dalla Premier League sono un’ulteriore conferma dell’attrattiva di Loftus-Cheek sul mercato internazionale. Squadre come il Galatasaray o il Fenerbahce in Turchia, e diversi club inglesi, potrebbero essere interessati a riportare il giocatore nel campionato che lo ha visto crescere. Tuttavia, l’attuale strategia del Milan, come evidenziato da Daniele Longo, è chiara: non cedere il giocatore a cuor leggero. Il Milan punta sulla stabilità della rosa e sulla continuità progettuale, soprattutto in un momento così delicato di transizione tecnica.

In sintesi, la situazione di Ruben Loftus-Cheek al Milan è un esempio perfetto delle dinamiche del calciomercato moderno. Un giocatore con un grande potenziale, oggetto di interesse da più fronti, ma saldamente nei piani tecnici del club. Le parole di Daniele Longo non fanno che rafforzare questa tesi: il Milan vuole tenere il suo centrocampista inglese, a meno di un’offerta “irrinunciabile” che superi i 25 milioni di euro. Per i tifosi rossoneri, questa notizia è un segnale positivo, che conferma la volontà del club di costruire una squadra competitiva intorno a elementi di valore, sotto la guida esperta di Massimiliano Allegri. La centralità di Loftus-Cheek nel progetto è, quindi, un dato di fatto che il mercato dovrà rispettare.