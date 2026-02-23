Connect with us

Loftus-Cheek avverte: «Duro colpo, ma il peggio è alle spalle. Grazie per l’affetto, ora andiamo avanti»

Loftus-Cheek ha mandato un messaggio a tutti i tifosi del Milan al termine dell’operazione alla mascella conclusosi con successo nel pomeriggio

Attraverso le sue storie su Instagram, Ruben Loftus-Cheek ha aggiornato i tifosi sul suo stato di salute dopo l’infortunio subito ieri, che ha comportato una frattura del processo alveolare della mascella. Il centrocampista del Milan, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ha rassicurato tutti, comunicando che l’operazione è andata a buon fine e che il peggio è alle spalle.

MESSAGGIO DI LOFTUS-CHEEK – «È stato un duro colpo, ma il peggio è alle spalle. Grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione. Un grazie speciale va soprattutto a voi tifosi per i tantissimi messaggi di affetto e sostegno: li ho letti, sentiti e mi hanno dato una forza incredibile. Grazie ai miei compagni: siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ora avanti verso i nostri obiettivi, forti e uniti. Together».

Secondo il comunicato ufficiale del Milan, il tempo di recupero per Loftus-Cheek è stimato in 8 settimane, un periodo durante il quale il giocatore seguirà un rigoroso piano di riabilitazione. La sua determinazione e il sostegno dei tifosi e dei compagni saranno fondamentali per il suo ritorno in campo.

