Infortunio Loftus-Cheek, il centrocampista operato con successo dopo il trauma facciale: questi i tempi!

Infortunio Loftus-Cheek, l’annuncio del Milan: il centrocampista operato con successo dopo il trauma facciale! Svelati i tempi di recupero

Il Milan ha comunicato ufficialmente che Ruben Loftus-Cheek è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo aver subito un importante trauma facciale durante una delle ultime partite. Il centrocampista inglese ha riportato una frattura del processo alveolare della mascella, che ha reso necessario un intervento immediato.

L’intervento chirurgico e il recupero

Loftus-Cheek è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo. L’intervento chirurgico, eseguito dal dott. Luca Autelitano, ha riguardato la riduzione e stabilizzazione della frattura ed è stato perfettamente riuscito. Ruben sta bene e, dopo l’operazione, è stato già dimesso.

Tempi di recupero

Il Milan ha stimato un periodo di recupero di circa otto settimane per Loftus-Cheek, che dovrà ora seguire il programma riabilitativo per tornare in campo dopo questa delicata operazione.

La squadra di Allegri dovrà fare dunque a meno del centrocampista per diverse settimane, ma i tifosi e lo staff tecnico confidano nel suo ritorno in buone condizioni fisiche per affrontare la parte finale della stagione.

Loftus-Cheek rassicura i tifosi: foto post-operatoria

Lo stesso Ruben Loftus-Cheek ha voluto rassicurare i tifosi pubblicando una foto nelle sue storie su Instagram, dove si mostra con il volto dopo l’intervento, confermando che l’operazione è andata bene.

IL COMUNICATO UFFICIALE – «AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L’operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso. I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane».