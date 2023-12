Loftus-Cheek a DAZN: «Sensazioni agrodolci dopo Newcastle. Ibrahimovic leader e fonte d’ispirazione»

Loftus-Cheek ha parlato nell’immediato pre-partita della gara odierna contro il Monza: le dichiarazioni dell’inglese

Ai microfoni di DAZN prima di Milan-Monza, Loftus-Cheek ha dichiarato:

«Sensazione agrodolci dopo Newcastle, abbiamo vinto su un campo difficile ma siamo usciti dalla Champions. Dobbiamo però voltare pagina e pensare solo alla gara di oggi. Ibra? Non ero qui quando giocava ma so che è una figura importante per il gruppo. Con lui torna la sua leadership, sarà un modello e una fonte d’ispirazione per tutti noi».