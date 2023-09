Loftus Cheek, per lui solo crampi: Pioli sorride ancora! Le ultime. Il centrocampista ci sarà per Milan Verona

Pioli sorride e non solo per Mike Maignan. Anche Loftus Cheek si è fermato in Milan Newcastle, ma l’inglese ha voluto subito dare lieti aggiornamenti: erano solo crampi.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Loftus Cheek è quindi a disposizione di Pioli per Milan Verona. Potrebbe però non partire da titolare, considerando che il centrocampista non ha ancora riposo.