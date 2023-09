Entro la mezzanotte di oggi Pioli dovrà rompere gli indugi sulla lista Champions del Milan. Verso l’esclusione due acquisti e un big

Cresce l’attesa. Entro la mezzanotte di oggi Pioli dovrà rompere gli indugi sulla lista Champions del Milan. In base ai regolamenti e alla questione delle liste e infortuni queste dovrebbero essere le scelte di Pioli:

. Maignan

2. Kalulu

3. Thiaw

4. Kjaer

5. Tomori

6. Theo

7. Reijnders

8. Krunic

9. Loftus-Cheek

10. Musah

11. Adli

12. Leao

13. Chukwueze

14. Okafor

15. Pulisic

16. Giroud

17. Jovic

18. Sportiello – vivaio Italia

19. Mirante – vivaio Italia

20. Florenzi – vivaio Italia

21. Caldara – vivaio Italia

22. Calabria – vivaio Milan

23. Pobega – vivaio Milan

Caldara come anticipato nei giorni scorsi dovrebbe essere preferito a Pellegrino, inoltre quasi certamente sarà escluso Bennacer che sarà alle prese con il recupero dall’infortunio fino a gennaio e per lo stesso motivo legato alle liste verosimilmente rimarrà fuori Romero. Non avendo altri giocatori che soddisfano i requisiti per essere inseriti tra quelli formati nel vivaio del club allora la Lista A che i rossoneri presenteranno alla UEFA sarà di 23 calciatori e non 25.