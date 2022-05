Lippi: «Scudetto? Lo meriterebbero entrambe, ma punto su…». Le parole dell’ex CT

Marcello Lippi ha parlato anche di Milan e di scudetto ai microfoni del La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

«Una stagione fantastica per Inter e Milan, lo meriterebbero entrambe. I nerazzurri sembravano la favorita, ma il recupero con il Bologna ha cambiato tutto. Ora il vantaggio è del Milan e punto sui rossoneri per il titolo. Pioli? Bada al sodo e mi piace proprio per questo. Inzaghi? Non sono d’accordo con le critiche. Ha sbagliato una partita»