Lippi: «Mano Luis Alberto? C’era rigore, serve più attenzione». Le parole dell’ex tecnico sulla corsa scudetto e su Lazio-Milan

Marcello Lippi è stato intervistato da Radio Anch’io Sport.

SCUDETTO – «Un campionato sorprendente sia in testa e sia in coda. La lotta al vertice è avvincente con le due milanesi. Due squadre forti con ottimi giocatori, è ancora tutto in dubbio. Un leggero vantaggio per l’Inter visto il recupero da giocare. Il calendario non è scontato visto che ci sono squadre che lottano ancora per i propri obiettivi. Tutto è da decidere».

TEMPO EFFETTIVO – «Non cambierei nulla di come sta adesso, anzi una cosa sì, ovvero le cinque sostituzioni. Tornerei alle tre di prima, perché altrimenti si favoriscono le squadre con più qualità».

MANO LUIS ALBERTO – «Il rigore per me c’era e forse si poteva avere più attenzione».