Lippi: «Scudetto? Serie A competitiva, vedo bene queste due squadre»

Intervistato da Calcio Saudita, Marcello Lippi ha parlato della corsa Scudetto in Serie A. Le sue dichiarazioni

Le parole di Marcello Lippi, intervistato da Calcio Saudita, sulla corsa Scudetto in Serie A:

«Il nostro resta un campionato molto competitivo. Al momento vedo benissimo Inter e Milan. Le milanesi stanno dimostrando di avere una marcia in più e secondo me saranno loro a giocarsi il titolo. Sia la Roma sia la Lazio sono forti e nonostante l’inizio complicato usciranno fuori. Sarri e Mourinho sono grandi allenatori, sapranno sfruttare al meglio le risorse che hanno a disposizione. La Juventus? Ha le caratteristiche di sempre: grande voglia di lottare e un mix interessante tra giovani e giocatori già affermati. E poi non ha le Coppe, quindi potrebbe essere la terza squadra a lottare per lo scudetto».