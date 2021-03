Lione, Aulas sul futuro di Depay: «Ho un desiderio molto preciso»

Jean-Michel Aulas ha parlato del futuro al Lione di Memphis Depay, attaccante in scadenza di contratto a giugno e accostato anche al Milan

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha rilasciato un’intervista ad AFP dove ha parlato anche di Memphis Depay; attaccante che si libererà a zero a giugno e che piace a Juventus e Barcellona.

«Sogno che accetti la nostra proposta, che è ancora attuale. È un giocatore determinante, finora è stato coinvolto direttamente in 23 reti (14 gol e 9 assist in Ligue 1).. La nostra proposta di rinnovo rimarrà lì, e se dovessimo essere campioni perché non dovrebbe accettarla?».