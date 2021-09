Liguori ha commentato la partita tra Milan e Lazio, soffermandosi su un giocatore in particolare che lo ha colpito. Ecco di chi si tratta

Nel corso di un intervento negli studi Mediaset, durante la trasmissione Pressing, Liguori ha parlato della vittoria del Milan di Stefano Pioli a San Siro. Per lui Sandro Tonali è stato la rivelazione della partita e meriterebbe la Nazionale per come ha giocato questa sera. Le sue dichiarazioni.

«Tonali è la rivelazione. Era un punto interrogativo, io l’ho visto da Nazionale oggi».