Liga, incredibile Inaki Williams: salta la prima gara dopo 6 anni

Inaki Williams, attaccante dell’Athletic Bilbao, salterà il prossimo match contro il Celta Vigo dopo 251 partite consecutive da titolare

Inaki Williams, attaccante dell’Athletic Bilbao, salterà il prossimo match contro il Celta Vigo per un infortunio muscolare.

L’attaccante spagnolo non saltava una partita da 6 anni, con 251 sfide in cui è partito titolare consecutivamente. L’ultima volta in cui non ha giocato è stata nella sfida del 7 Aprile 2016 contro il Malaga.