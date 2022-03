L’ex Milan: «Si vede la mano di Pioli, Ibra è il padre del gruppo»

L’ex Milan Marek Jankulovski, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del contributo dei singoli al progetto rossonero

L’ex Milan Marek Jankulovski, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del contributo dei singoli al progetto rossonero:

«Giroud mi ha molto sorpreso. Ibra è il padre di tutto questo gruppo. Oltre a Leao che è molto, molto bravo. E non possono non parlare di chi oggi gioca, come me, a sinistra: Theo Hernandez è fortissimo. Non c’è molto altro da aggiungere. In più la mano di Pioli si vede: è bravo e preparato».