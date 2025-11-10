Lewandowski Milan, sogno concreto o semplice suggestione? Ipotesi per gennaio complicatissima, ma a giugno prende quota un clamoroso scenario

Lewandowski Milan, i rossoneri fanno sul serio per il polacco ma l’ipotesi in vista di gennaio è praticamente impossibile. A giugno discorso aperto

Robert Lewandowski ad oggi rimane un sogno per il mercato Milan, anzi per tutti. Un’illusione che, per gennaio, sarebbe impossibile possa diventare realtà. Nel calcio, però, niente è realmente utopia, come ha spesso dimostrato il campionato italiano con acquisti impensabili (come l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus nel 2018).

Un ipotetico arrivo in Italia di un giocatore come Lewandowski darebbe tanto, tantissimo a un club come il Milan. Non solo in termini di marketing e sponsor – quindi di pubblicità – ma anche e soprattutto dal punto di vista pratico.

Lewandowski un colpo alla Modrić: l’uomo in più

L’operazione Lewandowski viene paragonata al “colpo Modrić” al Milan, giudicato da “Tanta roba”. Abbiamo visto come, nonostante l’età, Luka Modrić sia ancora un campione in grado di aiutare tantissimo la squadra di Allegri, fornendo assist e gol. Lewandowski lo sarebbe allo stesso modo, ma oggi resta un punto fermo del Barcellona.

Gennaio impossibile, l’estate la finestra giusta

Nonostante la notizia proveniente dalla Spagna (dal quotidiano Sport, rilanciata da Sportitalia) che vedrebbe il Milan interessato a Lewandowski già a gennaio, Fabrizio Romano ha fatto chiarezza, smorzando gli entusiasmi per l’immediato.

«Quello che risulta è che, parlando con chi è vicino a Lewandowski, l’attaccante non abbia intenzione di spostarsi a gennaio».

Lewandowski, infatti, sarebbe convinto personalmente che il Barcellona possa ancora «fare strada in diverse competizioni, Champions inclusa», e vuole chiudere nel migliore dei modi la sua esperienza in blaugrana. L’operazione, se mai dovesse concretizzarsi, sarebbe dunque rinviata alla prossima estate, un momento meno delicato e più “calmo” che vedrebbe l’attaccante ex Borussia e Bayern poter prendere, forse, nuove strade.