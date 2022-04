Lepido: «Il Milan potrebbe essere ceduto tra qualche settimana». Ecco le parole del giornalista sulla trattativa tra il fondo Elliott e Investcorp

Daniele Lepido, giornalista di Bloomberg, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi sulla trattativa avviata tra il fondo Elliott e Investcorp relativa alla cessione del Milan. Ecco le sue parole:

«Elliott e Investcorp hanno dei colloqui esclusivi, che in finanza durano poche settimane. Il deal potrebbe chiudersi a breve, non abbiamo certezze sui tempi ma non è una questione di mesi. Elliott potrebbe avere interesse a finire questa stagione. Da quello che abbiamo capito il nuovo fondo, qualora diventasse azionista del Milan, potrebbe fare una campagna acquisti più aggressiva e avere orizzonti di investimento a lungo periodo. Nel primo semestre il Milan ha registrato un piccolo utile di tre milioni di euro, a livello finanziario i due fondi gestiscono le stesse somme pari a 40 miliardi di dollari. Vedremo se tra qualche settimana questo passaggio di proprietà si realizzerà».