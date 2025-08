Leoni nel mirino di varie big di Serie A, l’affare però sembra impraticabile. Non solo per il Milan di Allegri

Il calciomercato è spesso un teatro di trattative complesse e valutazioni sorprendenti. Il caso di Leoni, giovane talento del Parma, ne è un chiaro esempio. Il club emiliano ha fissato un prezzo astronomico per il suo gioiello: 40 milioni di euro. Una cifra, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, che al momento appare fuori portata per chiunque. Nonostante l’interesse di diverse big del calcio italiano, il futuro di Leoni potrebbe essere ancora al Parma per un’altra stagione.

Leoni: Un Talento Conteso a Prezzi da Capogiro

Leoni, il cui ruolo e caratteristiche tecniche non sono specificati ma che si intuisce essere un prospetto di grande valore data la valutazione, è finito nel mirino di alcune delle squadre più blasonate del nostro campionato. Il suo potenziale, evidentemente, è ritenuto così elevato dal Parma da giustificare una richiesta economica così esosa. Questa strategia del club ducale mira a valorizzare al massimo il proprio patrimonio, oppure a scoraggiare del tutto gli acquirenti, nel caso in cui la volontà sia quella di trattenerlo ancora.

Inter in Pole per il “Fattore Chivu”, ma la Cifra Spaventa

Tra le pretendenti, l’Inter è quella che si è mossa con maggiore insistenza. Il motivo è legato al “fattore Chivu”, probabilmente un legame con l’ex difensore nerazzurro o un ruolo nello staff tecnico che vede in Leoni un profilo ideale per il proprio progetto. Tuttavia, anche i nerazzurri si sono scontrati con il muro dei 40 milioni di euro. Una cifra che, in un mercato sempre più attento alla sostenibilità, rappresenta un investimento enorme per un singolo giocatore, anche se di grandi prospettive.

Non solo l’Inter, ma anche il Milan e la Juventus si sono avvicinate al talento del Parma. Il Diavolo, sempre attento ai giovani promettenti da inserire nel proprio progetto tecnico, avrà sondato il terreno per Leoni, valutandone l’inserimento nella rosa dei rossoneri. Allo stesso modo, la Vecchia Signora, notoriamente abile nel cogliere opportunità di mercato e nel valorizzare i talenti italiani, avrà fatto le sue considerazioni. Tuttavia, anche per i lombardie i bianconeri, i 40 milioni richiesti sembrano essere un ostacolo insormontabile.

Un Altro Anno a Parma? Il Giocatore Non Disdegna

Di fronte a queste richieste spropositate, il calciatore stesso non sembrerebbe disdegnare l’idea di rimanere al Parma per un’altra stagione. Questo scenario permetterebbe a Leoni di continuare il suo percorso di crescita in un ambiente conosciuto, magari accumulando ulteriore esperienza e affinando le sue qualità, prima di un eventuale salto in una big. Per il Parma, significherebbe avere un’altra stagione del suo talento, sperando magari in una futura valorizzazione ancora maggiore o in un allineamento delle offerte alle proprie pretese.

Il mercato è ancora lungo, ma la cifra di 40 milioni per Leoni sembra aver congelato le trattative, lasciando intendere che il suo futuro immediato potrebbe essere ancora nel club emiliano.