Leoni verso il Liverpool, cifra inaccessibile per Milan e non solo. I dettagli dell’affare

Leoni dopo un lungo corteggiamento di vari top club di Serie A sembra sempre più vicino a traferirsi al Liverpool

Le ambizioni di mercato dei top club italiani, tra cui il Milan, si scontrano ancora una volta con la potenza economica dei giganti europei. Il giovane difensore del Parma, Giovanni Leoni, che era stato accostato con insistenza a rossoneri, Inter e Juventus, sembra ora destinato a sbarcare in Premier League. Il talentuoso centrale, classe 2006, è infatti a un passo dal trasferirsi al Liverpool per una cifra astronomica che i club di Serie A non possono permettersi.

La valutazione di Leoni e l’inserimento del Liverpool

Giovanni Leoni è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione del Parma, attirando su di sé l’attenzione di molti osservatori per le sue doti fisiche, tecniche e per la sua leadership nonostante la giovanissima età. Un vero e proprio predestinato, con un potenziale enorme e che il Parma valuta circa 35 milioni di euro. Una cifra che ha spaventato i top club italiani, i quali non sono andati oltre un semplice sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione.

L’Inter, il Milan e la Juventus, pur apprezzando le qualità del giocatore, hanno ritenuto la valutazione fuori portata e non hanno avviato delle trattative concrete. Una situazione che ha spianato la strada al Liverpool, che, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, è pronto a sborsare 35 milioni di euro più una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore. Una mossa che testimonia la forza economica dei club inglesi e la loro capacità di investire su profili di altissimo livello e con un potenziale di crescita illimitato.

Un’occasione persa per il Milan

Per il Milan, l’arrivo di Leoni sarebbe stato un grande colpo di mercato. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un difensore centrale giovane e con un grande potenziale, per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Il Diavolo, che in passato ha dimostrato di essere molto attento ai giovani talenti, dovrà ora virare su altri obiettivi, consapevole che la concorrenza internazionale è sempre più agguerrita.

La vicenda Leoni è l’ennesima dimostrazione che, se i top club italiani vogliono competere con i giganti europei, devono trovare nuove strade e nuove formule di mercato, per non farsi sfuggire i migliori talenti. La speranza è che il Milan e gli altri club di Serie A riescano a trovare la soluzione giusta per rimanere competitivi sul mercato e non perdere altre occasioni come quella di Giovanni Leoni.