Leonardo: «Delusione grande, fallo evidente su Donnarumma. Il Var…». Le dichiarazioni del dt del PSG

Leonardo, direttore tecnico del PSG, ha parlato così dopo la sconfitta contro il Real Madrid.

Le sue parole: «La delusione è grande perché abbiamo controllato per 150 minuti. Fino al quarto d’ora della ripresa di oggi eravamo in pieno controllo e la situazione sembrava in pugno. Penso però che ci sia stato un errore determinante che ha propiziato il pareggio e dopo abbiamo fatto fatica a gestire quel momento lì. Sul pari l’errore di Donnarumma c’è perché lui cerca una soluzione complicata ma il fallo è abbastanza evidente. Non so perché l’arbitro non sia stato richiamato dal Var per verificare quanto deciso».