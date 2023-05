Adani: «Ecco perché l’Inter perderà in finale». Le parole dell’ex calciatore sulla finale di Champions League

Lele Adani ha parlato ai microfoni della Bobo Tv della finale di Champions League tra Manchester City ed Inter, che hanno rispettivamente battuto Real Madrid e Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Premetto che per me vincerà il City, la mia percentuale è 65-35. Credo che la cosa più importante su cui focalizzarsi sia il valore dell’Inter quando ha la palla. I nerazzurri giocano comunque un grande calcio. Se restano loro stessi avranno possibilità, anche se secondo me ne hanno 3 su 10. Poi c’è la coppia d’attacco che è tornata ai livelli di Conte, Lautaro è al top del mondo e Lukaku adesso fa le cose per bene. Gli attaccanti sono in forma tutti e tre. Se l’Inter non sarà se stessa per paura di farsi male perderà».