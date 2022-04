Lega Serie A: create due commissioni per riforme e infrastrutture

L’assemblea di Lega Seria A ha approvato la creazione di due commissioni per lo sviluppo del calcio italiano, su riforme e infrastrutture

L’assemblea di Lega Serie A si è riunita oggi per approvare la creazione di due commissioni che serviranno per monitorare due aspetti fondamentali per lo sviluppo futuro del calcio italiano: una commissione sulle riforme e una sulle infrastrutture.

«Il compito di queste due Commissioni, nelle quali saranno distribuiti tutti i Club, sarà di formulare, in tempi rapidi, proposte per favorire lo sviluppo della Serie A e del calcio italiano in generale – ha spiegato Lorenzo Casini, presidente di Lega – Saranno recuperate le idee già discusse negli anni, verificate e aggiornate, così come saranno identificati i problemi e le possibili soluzioni. E le Commissioni serviranno anche per collaborare in modo proficuo con il Tavolo permanente attivato dalla Figc»