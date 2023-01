Verso Lecce-Milan, Papini: «Contro i rossoneri non sarà una partita facile». L’ex giocatore giallorosso sulla sfida di Serie A

Romeo Papini, ex giocatore del Lecce, ai microfoni di Piazza Giallorossa, ha parlato della prossima sfida di campionato contro il Milan.

Ecco le sue parole: «Nelle ultime due partite in casa il Lecce ha ottenuto due grandi vittorie, Atalanta e Lazio sono tra le sei migliori squadre d’Italia. Sicuramente per il Milan non sarà una partita facile, venire giocare al Via del Mare sarà durissima per loro; mi metto nei panni dei giocatori del Milan, per loro è un’occasione d’oro per rosicchiare dei punti e cercheranno in tutti i modi di venire al Via del Mare a vincere ma sarà difficile».