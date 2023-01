Lecce-Milan, la conferenza stampa di Baroni dopo il 2 a 2

Baroni in conferenza stampa: «Avevamo di fronte i campioni d’Italia, una squadra ferita». Le parole del tecnico giallorosso

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 2 a 2 contro il Milan. Ecco le parole del tecnico del Lecce:

PREPARAZIONE – «Non siamo solo corsa, ma anche idee. Avevamo di fronte i campioni d’Italia, una squadra ferita. Nel primo tempo siamo stati perfetti, è mancato solo il 3-0 per chiudere la gara. Contro queste squadre non è semplice reggere per tutta la gara. Abbiamo battuto 8 angoli contro i loro 4, abbiamo crossato e tirato più di loro. Abbiamo idee, le stiamo esprimendo dall’inizio. Abbiamo anche raccolto qualcosina in meno, basti pensare all’eurogol subito dalla Juventus o a qualche pareggio in cui siamo stati sfortunati. Ai ragazzi faccio i complimenti, la prestazione è stata importante e ci resta rammarico».

PRESTAZIONE – «Dobbiamo restare tutti con i piedi per terra, far crescere i ragazzi, lavorare a testa bassa. Ringrazio anche i tifosi: si sta creando un’alchimia bellissima, il pubblico apprezza gli sforzi della squadra. Mi piacerebbe che anche fuori si volasse bassi».

CAMBI – «Maleh è entrato bene, tra quindici giorni andrà come un proiettile. Stavo facendo alcuni cambi, ma i gol incassati sono stati frutto dagli episodi. Leao è stato bravo, poi abbiamo difeso bene le palle alte… qualcuna purtroppo l’abbiamo concessa. Ma ci sta, la nostra squadra paga questo. Noi dobbiamo cercare di restare sempre alti, ma i numeri elogiano la nostra gara».

BASCHIROTTO – «Mancini sa benissimo cosa fare. E Baschirotto deve continuare a lavorare, anche lui a testa bassa. C’è tanto da lavorare, bisogna stare tranquilli».