Lecce-Milan, c’è un ballottaggio aperto a centrocampo tra le fila dei rossoneri: uno tra Krunic e Musah affiancherà Reijnders

Come riportato da Tuttosport, c’è un ballottaggio aperto in casa Milan a centrocampo per la gara di domani contro il Lecce.

Uno tra Krunic e Musah infatti affiancherà Reijnders nei 2 in mediana: al momento il favorito sembra essere il bosniaco.