Lecce Como 0-3, Fabregas vede la Champions League. Cagliari corsaro a Torino. Il resoconto dei match

Lecce Como 0-3: la squadra di Fabregas dilaga sul campo del Lecce, gli uomini di Pisacane ribaltano il Torino. Il resoconto dei due match

La diciassettesima giornata di Serie A regala verdetti pesantissimi per la classifica e per i prossimi impegni del Milan. Mentre i rossoneri si preparano alla sfida contro il Verona, i risultati di Lecce e Torino ridisegnano le gerarchie della lotta per l’Europa e per la salvezza.

Magia Nico Paz: il Como vede la Champions

A Lecce va in scena lo show della squadra di Cesc Fabregas, che si impone con un netto 0-3.

Il gioiello argentino apre le marcature con una perla dalla distanza, scatenando però le furie dei salentini per un presunto fallo a inizio azione. Le proteste costano l’espulsione al tecnico , ma il gol viene convalidato. Tris Lariano: Nella ripresa, il Como dilaga: prima il raddoppio di Ramon al 66′ su palla attiva, poi il sigillo finale di Douvikas al 75′. Con questi tre punti, i lariani salgono al sesto posto, a sole tre lunghezze dalla zona Champions.

Blitz Cagliari: Kilicsoy ribalta il Toro

Vittoria di carattere ed esterna per il Cagliari di Pisacane, che espugna Torino per 1-2.