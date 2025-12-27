News
Lecce Como 0-3, Fabregas vede la Champions League. Cagliari corsaro a Torino. Il resoconto dei match
Lecce Como 0-3: la squadra di Fabregas dilaga sul campo del Lecce, gli uomini di Pisacane ribaltano il Torino. Il resoconto dei due match
La diciassettesima giornata di Serie A regala verdetti pesantissimi per la classifica e per i prossimi impegni del Milan. Mentre i rossoneri si preparano alla sfida contro il Verona, i risultati di Lecce e Torino ridisegnano le gerarchie della lotta per l’Europa e per la salvezza.
Magia Nico Paz: il Como vede la Champions
A Lecce va in scena lo show della squadra di Cesc Fabregas, che si impone con un netto 0-3.
- Polemic Nico Paz: Il gioiello argentino apre le marcature con una perla dalla distanza, scatenando però le furie dei salentini per un presunto fallo a inizio azione. Le proteste costano l’espulsione al tecnico Di Francesco, ma il gol viene convalidato.
- Tris Lariano: Nella ripresa, il Como dilaga: prima il raddoppio di Ramon al 66′ su palla attiva, poi il sigillo finale di Douvikas al 75′. Con questi tre punti, i lariani salgono al sesto posto, a sole tre lunghezze dalla zona Champions.
Blitz Cagliari: Kilicsoy ribalta il Toro
Vittoria di carattere ed esterna per il Cagliari di Pisacane, che espugna Torino per 1-2.
- La Rimonta: Dopo il vantaggio granata firmato da Vlasic, i sardi reagiscono pareggiando con Prati allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, una serpentina strepitosa di Semih Kilicsoy regala il sorpasso ai rossoblù.
- Brivido finale: Al 95′ il Torino accarezza il pari con una rovesciata di Ngonge, ma il VAR annulla perché il pallone era uscito dal campo prima del cross.
- Allarme Milan: In vista della prossima sfida contro gli uomini di Allegri, il Cagliari trema per Luca Mazzitelli, uscito al 72′ per un infortunio che mette a forte rischio la sua presenza contro il Diavolo.