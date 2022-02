ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Clamoroso Leao, valutazione alle stelle: per qualcuno può diventare il nuovo Mbappé. Si sprecano i paragoni illustri

Come scrive La Gazzetta dello Sport questa mattina il valore di mercato di Rafael Leao è lievitato esponenzialmente (siamo sui 60 milioni). Il portoghese è già a quota 7 gol in campionato, uno in più rispetto alle due precedenti stagioni.

C’era una volta Zvone Boban dirigente del Milan che paragonava Leao a Mbappé, se non altro per le potenzialità tecniche e fisiche. Magari qualcuno lo guardava un po’ storto, adesso per sono in molti a pensare che Leao sia diventato il vero top player del Milan. Gli altri paragoni sono con Henry (proposto dallo stesso Pioli) e Weah. Quello che si chiede ora al rossonero è un ulteriore salto di qualità sotto porta.