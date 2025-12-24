Leao nella top XI, la miglior formazione per valore di mercato: spazio per l’attaccante del Milan

Leao rientra nella miglior formazione della Serie A per il valore di mercato, spazio per l’attaccante del Milan

La nuova formazione ideale della Serie A, basata sui valori di mercato post-update, schiera un undici dal valore complessivo di ben 650 milioni di euro. Una squadra stellare che vede una forte rappresentanza delle big, ma che lascia spazio anche alle incredibili realtà emergenti del torneo.

L’attacco: Leão e Lautaro stelle polari

Il reparto offensivo è guidato da Rafael Leão, l’ala sinistra portoghese del Milan celebre per le sue accelerazioni devastanti e la capacità di saltare l’uomo con estrema facilità. Con una valutazione di 70 milioni, il numero 10 dei rossoneri si conferma uno dei pilastri della squadra di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che sta puntando sulla velocità e la fantasia del lusitano per scardinare le difese avversarie.

Accanto a lui brilla Lautaro Martínez, il capitano dell’Inter e trascinatore della nazionale argentina, che con i suoi 85 milioni detiene il titolo di calciatore più prezioso dell’intero campionato. A completare il tridente d’attacco (o a supporto delle punte) troviamo Kenan Yıldız, il giovane talento turco della Juventus che, sotto la guida di Luciano Spalletti, ha visto la sua quotazione schizzare a 75 milioni grazie a giocate di classe purissima.

Centrocampo e Difesa: l’equilibrio tra big e sorprese

In mediana spicca la presenza di Nico Paz, la rivelazione del Como allenato da Cesc Fàbregas. Il fantasista argentino ha raggiunto una valutazione di 65 milioni, diventando il simbolo del miracolo lariano. Accanto a lui, l’esperienza di Nicolò Barella (60 milioni) e la forza fisica di Manu Koné (50 milioni) garantiscono equilibrio e dinamismo.

La difesa è blindata da Alessandro Bastoni, il centrale nerazzurro valutato 80 milioni, affiancato da Federico Dimarco (50 milioni) e dalla sorpresa Wesley della Roma (35 milioni), quest’ultimo valorizzato dal lavoro di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa. In porta, la crescita costante di Mile Svilar (35 milioni) gli ha permesso di conquistare i guanti da titolare in questa speciale formazione.

Questa Top XI non è solo un elenco di cifre, ma la dimostrazione di come il Diavolo e le altre potenze italiane stiano continuando a investire su profili in grado di spostare gli equilibri internazionali.