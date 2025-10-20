Leao spezza il tabù, gol a San Siro dopo 512 giorni. Allegri si gira sul rigore: il retroscena sul livornese tra cabala e percentuali da migliorare

Leao ha spezzato il tabù a San Siro andando in gol dopo 512 giorni di digiuno. E spunta il retroscena su Allegri al momento del rigore

La vittoria in rimonta del Milan sulla Fiorentina (2-1) è un successo cruciale, ma la vera notizia è il risveglio di Rafael Leão. Come riportato da Opta, sono serviti 512 giorni d’attesa ai tifosi del Milan per rivedere il portoghese segnare un goal in Serie A a San Siro. L’ultima sua marcatura casalinga nella competizione risaliva al 25 maggio 2024, nel pareggio per 3-3 contro la Salernitana. I primi due gol stagionali del numero 10 sono arrivati in un momento non semplice, portando il Diavolo in vetta alla classifica.

Leao, Allegri non guarda il rigore: tra cabala e statistiche

Il gol di Gosens al 55′ aveva gelato un San Siro entusiasta. Ma questo Milan, forgiato a immagine e somiglianza di Allegri, non molla mai. La squadra si è andata a prendere la vittoria prima con un destro chirurgico di Leão e poi con la caparbietà di Gimenez che si è procurato un calcio di rigore, trasformato dal compagno portoghese. Curiosità: Rafael ha realizzato il suo primo rigore in campionato con la maglia del Milan.

Al momento della battuta, Allegri si è girato di spalle con lo sguardo rivolto alla tribuna.

Il retroscena dietro il gesto di Allegri

Il gesto dell’allenatore livornese, un vulcanico in panchina che vive la partita con un pathos particolare, non è nuovo. Era già successo nel turno precedente, quando si girò al momento del rigore, poi sbagliato, da Pulisic a Torino contro la Juventus.

Il motivo di questo gesto è un mix di fattori: dai cinque rigori falliti sui sette concessi al Milan prima di quello di Leão (una percentuale shock), fino alla cabala. Una cosa è certa: la tensione è altissima e siamo sicuri che anche alla prossima concessione Allegri ripeterà lo stesso gesto, sperando che il suo non-guardare continui a portare fortuna.