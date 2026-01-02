News
Leao, tutti i numeri dell’attaccante portoghese in rossonero dal 2019 ad oggi
Leao, di rientro oggi in Cagliari Milan, sta avendo una continuità importante in rossonero: tutti i numeri di Rafa dal 2019 ad oggi
Dal suo arrivo nell’agosto 2019, Rafael Leão ha attraversato tutte le fasi possibili della vita in rossonero: da giovane promessa a trascinatore dello Scudetto, fino a diventare il calciatore più pagato della rosa. Nonostante le critiche cicliche sul suo “body language”, i dati confermano una maturazione costante, con un picco di efficacia realizzativa proprio nell’attuale stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri.
Leao, i Numeri di Rafa: Medie a confronto
Ecco il dettaglio della sua evoluzione statistica anno dopo anno (dati comprensivi di tutte le competizioni):
|Stagione
|Presenze
|Gol
|Assist
|Media Gol/Partita
|Media Assist/Partita
|2019/20
|33
|6
|1
|0,18
|0,03
|2020/21
|40
|7
|6
|0,17
|0,15
|2021/22 🏆
|42
|14
|12
|0,33
|0,28
|2022/23
|48
|16
|15
|0,33
|0,31
|2023/24
|47
|15
|14
|0,32
|0,30
|2024/25
|50
|12
|12
|0,24
|0,24
|2025/26*
|12
|6
|1
|0,50
|0,08
*Dati aggiornati al 2 gennaio 2026. Nota: Le medie possono variare leggermente in base al minutaggio effettivo e alle competizioni incluse (Serie A, Coppe).
La trasformazione con Allegri
In questa prima metà di stagione 2025/26, Leão sta mostrando una fame sotto porta mai vista prima. Spostato stabilmente nel ruolo di attaccante centrale o seconda punta nel 3-5-2 di Allegri, il portoghese ha già segnato 6 gol in 12 presenze, con una media realizzativa record per la sua carriera milanista:
- Efficienza massima: Nonostante i problemi all’adduttore che lo hanno tenuto ai box a dicembre, Rafa viaggia a una media di un gol ogni due partite.
- Il nuovo ruolo: Orfano di Giménez (infortunato), Leão è diventato il punto di riferimento del peso offensivo, lasciando a Pulisic e Loftus-Cheek il compito di rifinire.