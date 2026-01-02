 Leao, tutti i numeri dell'attaccante portoghese in rossonero
Leao, tutti i numeri dell’attaccante portoghese in rossonero dal 2019 ad oggi

3 ore ago

Leao

Leao, di rientro oggi in Cagliari Milan, sta avendo una continuità importante in rossonero: tutti i numeri di Rafa dal 2019 ad oggi

Dal suo arrivo nell’agosto 2019, Rafael Leão ha attraversato tutte le fasi possibili della vita in rossonero: da giovane promessa a trascinatore dello Scudetto, fino a diventare il calciatore più pagato della rosa. Nonostante le critiche cicliche sul suo “body language”, i dati confermano una maturazione costante, con un picco di efficacia realizzativa proprio nell’attuale stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Leao, i Numeri di Rafa: Medie a confronto

Ecco il dettaglio della sua evoluzione statistica anno dopo anno (dati comprensivi di tutte le competizioni):

StagionePresenzeGolAssistMedia Gol/PartitaMedia Assist/Partita
2019/2033610,180,03
2020/2140760,170,15
2021/22 🏆4214120,330,28
2022/234816150,330,31
2023/244715140,320,30
2024/255012120,240,24
2025/26*12610,500,08

*Dati aggiornati al 2 gennaio 2026. Nota: Le medie possono variare leggermente in base al minutaggio effettivo e alle competizioni incluse (Serie A, Coppe).

La trasformazione con Allegri

In questa prima metà di stagione 2025/26, Leão sta mostrando una fame sotto porta mai vista prima. Spostato stabilmente nel ruolo di attaccante centrale o seconda punta nel 3-5-2 di Allegri, il portoghese ha già segnato 6 gol in 12 presenze, con una media realizzativa record per la sua carriera milanista:

  • Efficienza massima: Nonostante i problemi all’adduttore che lo hanno tenuto ai box a dicembre, Rafa viaggia a una media di un gol ogni due partite.
  • Il nuovo ruolo: Orfano di Giménez (infortunato), Leão è diventato il punto di riferimento del peso offensivo, lasciando a Pulisic e Loftus-Cheek il compito di rifinire.
