Leao fuori a fine primo tempo, la scelta di Allegri fa discutere: spunta l’immagine – FOTO

Leao è stato tolto al termine del primo tempo. Questa una delle scelte di Allegri che più sta facendo discutere

La partita tra Atalanta e Milan è stata teatro di un episodio che ha subito infiammato gli animi e acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori: la sostituzione a sorpresa di Rafael Leão al termine del primo tempo. L’allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, tecnico noto per la sua incrollabile pragmaticità e per decisioni tattiche audaci, ha richiamato in panchina il talentuoso esterno portoghese, pilastro offensivo della squadra, lasciando tutti di stucco.

Al posto del numero 10, è subentrato Christopher Nkunku, attaccante francese arrivato quest’estate e celebrato per la sua duttilità tattica e l’abilità nel giocare sia da punta centrale che da trequartista.

Scelta tecnica o problema fisico?

La decisione di Allegri sembrerebbe essere stata dettata da una botta all’anca presa dal portoghese. Così ha detto il tecnico toscano ai microfoni di DAZN nel post partita. Quindi una mossa di precauzione visti già i numerosi infortuni con cui è alle prese. Allo stesso tempo però i quarantacinque minuti offerti dal numero 10 erano stati tutt’altro che esaltanti.

Tuttavia, l’eliminazione di un giocatore del calibro e dell’importanza di Rafael Leão dopo soli 45 minuti è un segnale di forte insoddisfazione da parte del mister livornese nei confronti della prestazione offerta. Sui social i tifosi non hanno preso bene questo cambio.

La Reazione Sconsolata del Campione

L’impatto emotivo di una tale scelta è stato immediatamente visibile. Il profilo X ufficiale di DAZN, la piattaforma che trasmette l’incontro, ha pubblicato una foto emblematica: Leão in panchina, visibilmente sconsolato e con il volto coperto dal cappuccio della tuta. Un’immagine che racconta meglio di mille parole la delusione e l’amarezza del talento per l’estromissione precoce dal campo.

Dimmi che non sei felice senza dirmi che non sei felice 👀😬

Leao out all'intervallo 😲#AtalantaMilan è LIVE, ora su #DAZN pic.twitter.com/R4EXoa8PIW — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 28, 2025

Una scelta che ha fatto appunto discutere, ma che non dovrebbe lasciare scorie nei prossimi giorni. Precauzione o scelta tecnica che sia, una decisione che dovrebbe rimanere nelle “mura” della New Balance Arena.