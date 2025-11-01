Leao, il rinnovo non è lontano: riprendono i discorsi. Il Milan guarda già al futuro: le ultime

Leao pronto a rinnovare il suo contratto con il Milan, cosa filtra sul futuro dell’attaccante portoghese!

Negli ultimi giorni è tornato al centro delle cronache di mercato il tema del rinnovo contrattuale di Rafael Leão, attaccante portoghese classe 1999 e uno dei pilastri del Milan di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, la società rossonera sembra intenzionata a prolungare il contratto dell’ex Lille, attualmente in scadenza il 30 giugno 2028, per blindare il proprio gioiello offensivo.

Leão, con le sue accelerazioni fulminee, il dribbling ubriacante e la capacità di incidere in fase realizzativa, è diventato un punto di riferimento imprescindibile per il Diavolo. Il portoghese ha saputo confermarsi protagonista in Serie A e in Europa, attirando l’interesse di diversi top club, motivo per cui il club meneghino vuole tutelarsi e garantirsi la continuità di uno dei suoi talenti più brillanti.

Il possibile rinnovo non rappresenta solo un prolungamento economico, ma anche un segnale di fiducia e ambizione da parte della società verso il giocatore. Allegri, tecnico esperto nella gestione dei giovani talenti, punta molto su Leão per costruire un reparto offensivo competitivo e dinamico, capace di affrontare sfide nazionali e internazionali.

La dirigenza del Diavolo, guidata dall’amministratore delegato Furlani e dal direttore sportivo Tare, sta già studiando i dettagli del nuovo accordo, che dovrebbe prevedere un miglioramento dell’ingaggio e ulteriori incentivi legati a gol, assist e risultati di squadra. Il rinnovo di Leão rappresenterebbe anche un chiaro messaggio ai tifosi: la società è determinata a costruire un progetto di lungo periodo attorno ai suoi campioni, con l’obiettivo di consolidare il Milan tra le big d’Europa.

Il tema del contratto del portoghese sarà uno dei principali dossier di mercato da seguire nelle prossime settimane, con il club rossonero pronto a chiudere un accordo che possa garantire serenità al giocatore e stabilità alla squadra. In attesa di comunicazioni ufficiali, la tifoseria del Diavolo può gioire: Leão sembra destinato a restare a lungo a Milano, continuando a rappresentare il volto giovane e dinamico del progetto rossonero.