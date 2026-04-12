Leao e la ferita di San Siro: spunta il retroscena sul portoghese dopo Milan Udinese

Leao, c’è il retroscena sul portoghese: Rafa è rimasto molto male dai fischi di San Siro al momento del cambio di Allegri

Il clima in casa Milan è teso e il ko contro l’Udinese ha lasciato strascichi pesanti, soprattutto nel rapporto tra la tifoseria e la stella più luminosa della rosa. Come riportato dall’inviato di Sky Sport Manuele Baiocchini, i fischi che hanno accompagnato l’uscita dal campo di Rafael Leao durante la sfida di ieri hanno colpito duramente il giocatore.

Baiocchini sottolinea come il portoghese sia un ragazzo «molto umorale», motivo per cui la contestazione aperta di San Siro lo ha profondamente ferito.

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Leao e il peso della contestazione: l’impatto sul gruppo

La delusione del numero 10 rischia di diventare un problema gestionale per Massimiliano Allegri in questo finale di stagione 2026. I fischi dello stadio, secondo l’analisi di Baiocchini, «non fanno bene a Leao e non fanno bene a tutto il Milan», poiché rischiano di incrinare la fiducia di un giocatore fondamentale per la corsa Champions proprio nel momento di massima necessità.

Con il rinnovo e il futuro ancora da scrivere, il malumore del talento lusitano rappresenta un’incognita pesante: per tornare a brillare, il Milan ha bisogno del miglior Leao, ma la ferita di ieri sera potrebbe richiedere tempo per rimarginarsi.