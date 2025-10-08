Leao spronato da Rabiot: le parole del centrocampista francese non passano inosservate. Il classe ’99 chiamato alla svolta

Leao è stato spronato anche da Adrien Rabiot: il portoghese chiamato alla stagione della svolta. Non c’è più tempo da perdere

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha dichiarato quanto segue sul compagno di squadra, Rafael Leao:

LEAO – «So che se ne parla molto. È un giocatore che ha potenzialità, ma a 26 anni non sei più giovane. Alla sua età non c’è più tempo da perdere. Il tempo passa veloce. Sarebbe un peccato che rimanesse solo un potenziale grande giocatore. Spero si renda conto di avere i mezzi per poter competere con i più forti. Ma magari non ha la volontà o la passione di un Modric. Leao deve chiedersi dove vuole arrivare o se si accontenta così, oppure se il suo obiettivo è di diventare quello che può essere. Per noi sarebbe un peccato, perché sarebbe uno spreco se non esprimesse tutto il suo potenziale, e non si focalizzasse al 100% sul lavoro. Allegri sa trarre il meglio dai giocatori. Spero abbia un impatto positivo anche su di lui. Magari per Leao è l’occasione giusta».

Il talento portoghese, al Milan da 7 stagioni, è chiamato alla stagione della definitiva consacrazione per non rimanere nel pericoloso limbo del vorrei ma non posso.

