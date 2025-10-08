Connect with us

News

Leao spronato da Rabiot: le parole del centrocampista francese non passano inosservate. Il classe '99 chiamato alla svolta

Calciomercato News

Monte ingaggi Milan, il dato fa sorridere Furlani! Decisive quelle due cessioni, conti assolutamente in ordine. Il dettaglio

News

Leao, quale la reazione del portoghese dopo il confronto con Allegri allo Stadium? Nessun caso ma il portoghese deve dimostrare questa cosa

Calciomercato News

Origi lascia definitivamente il Milan? Accordo quasi raggiunto, l'ultima novità sul belga indirizzo il futuro dell'ex Liverpool

Calciomercato News

Mercato Milan, aneddoto Odogu: i rossoneri l'hanno strappato ad un altro club di Serie A. Importantissima rivelazione

News

Leao spronato da Rabiot: le parole del centrocampista francese non passano inosservate. Il classe ’99 chiamato alla svolta

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Leao

Leao è stato spronato anche da Adrien Rabiot: il portoghese chiamato alla stagione della svolta. Non c’è più tempo da perdere

Intervistato dalla Gazzetta dello SportAdrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha dichiarato quanto segue sul compagno di squadra, Rafael Leao:

LEAO – «So che se ne parla molto. È un giocatore che ha potenzialità, ma a 26 anni non sei più giovane. Alla sua età non c’è più tempo da perdere. Il tempo passa veloce. Sarebbe un peccato che rimanesse solo un potenziale grande giocatore. Spero si renda conto di avere i mezzi per poter competere con i più forti. Ma magari non ha la volontà o la passione di un Modric. Leao deve chiedersi dove vuole arrivare o se si accontenta così, oppure se il suo obiettivo è di diventare quello che può essere. Per noi sarebbe un peccato, perché sarebbe uno spreco se non esprimesse tutto il suo potenziale, e non si focalizzasse al 100% sul lavoro. Allegri sa trarre il meglio dai giocatori. Spero abbia un impatto positivo anche su di lui. Magari per Leao è l’occasione giusta».

Il talento portoghese, al Milan da 7 stagioni, è chiamato alla stagione della definitiva consacrazione per non rimanere nel pericoloso limbo del vorrei ma non posso.

LE PAROLE DI RABIOT

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.