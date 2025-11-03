Connect with us

Leao e quella promessa a Tare perfettamente mantenuta: la rivelazione del DS prima di Milan Roma fa impazzire i tifosi rossoneri

Leao e quella promessa a Tare perfettamente mantenuta: la rivelazione del DS prima di Milan Roma fa impazzire i tifosi rossoneri

Leao, come rivelato da Tare prima di Milan-Roma, aveva promesso a staff, società e compagni una grande partita: parola mantenuta

Nonostante nel tabellino dei marcatori ci sia Strahinja Pavlovic, gran parte del merito del gol vittoria del Milan contro la Roma va a Rafael Leao. Con la sua «accelerazione ha spaccato in due la difesa giallorossa», servendo l’assist per il semplice tap-in di Pavlovic. Dopo la brutta prestazione contro l’Atalanta, condizionata da un’infiammazione all’anca, il portoghese è «tornato a volare in campo».

Leao e la promessa mantenuta a Tare

La grande prestazione di Leao è stata anche una questione d’onore. L’attaccante del Milan si è dimostrato «un uomo di parola» mantenendo una promessa fatta al DS Igli Tare, che l’ha svelata nel pre-partita: «Leao lo trovo un ragazzo molto per bene… Sono fiducioso che stasera farà una grande partita perché ce l’ha anche promesso (ride, ndr)». La promessa è stata «assolutamente mantenuta» da Rafa che, anche se non al 100%, con la sua velocità è una minaccia costante.

Atteggiamento e spirito di sacrificio

Nei giorni scorsi, Max Allegri aveva messo in risalto l’atteggiamento di Leao, che sta mostrando uno «spirito di sacrificio che forse non aveva mai fatto vedere». Contro la Roma, Rafa ha lottato, pressato e aiutato in fase difensiva. Le sue parole nel post-partita, riportate da TMW, lo confermano: «Lavoro per la squadra, queste partite qua sono difficilissime. Non è il talento di uno solo, non bisogna mai arrendersi».

Sul suo ruolo, Leao ha le idee chiare: «Sono a disposizione della squadra. Prima punta, centravanti, trequarti, esterno. L’importante è essere a disposizione dell’allenatore. Oggi fortunatamente ho aiutato la squadra, l’importante erano i punti».

