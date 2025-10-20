Leao esulta sui social, Theo festeggia con lui: siparietto tra i due ex compagni – AVETE VISTO?

Leao festeggia anche sul proprio profilo Instagram la doppietta segnata contro la Fiorentina. Tra i commenti spunta quello di Theo Hernandez

Il Milan vola in testa alla classifica, e gran parte del merito va al suo uomo copertina: Rafael Leão. Il fantasioso attaccante portoghese, pilastro offensivo della squadra di Massimiliano Allegri, è stato l’assoluto protagonista della vittoria in rimonta per 2-1 contro la Fiorentina, siglando una doppietta che ha regalato tre punti d’oro ai rossoneri.

Subito dopo il fischio finale che ha sancito il sorpasso in vetta, il numero 10 ha scelto i social media per celebrare il trionfo e caricare l’ambiente. Sul suo profilo Instagram, dove vanta milioni di follower, Leão ha postato una foto della sua esultanza, accompagnata da una didascalia breve ma eloquente: “Fame di vincere“. Un messaggio diretto che racchiude l’ambizione del giocatore e, di riflesso, quella di tutto il Diavolo, evidenziando una mentalità che punta senza mezzi termini al titolo.

Il Gesto Sociale che Riaccende la Nostalgia: Interviene Théo Hernandez

L’entusiasmo della piazza milanista per la prestazione del proprio campione non è passato inosservato, e ha oltrepassato i confini della Serie A, raggiungendo l’Arabia Saudita. A sorpresa, tra i commenti al post di Leão è spuntato quello di un amico fraterno e un ex compagno di squadra amatissimo dai tifosi: Théo Hernandez.

Il talentuoso terzino sinistro francese, oggi in forza all’Al-Hilal non ha voluto mancare l’appuntamento per celebrare il successo del suo ex partner di fascia. Per anni, i due hanno formato la temutissima “The-ao”, un duo capace di dominare il lato sinistro del campo con una combinazione unica di velocità e tecnica, contribuendo in modo decisivo ai successi più recenti dei rossoneri.

Il commento di Théo Hernandez, che di fatto testimonia un legame indissolubile formatosi a Milanello, è diventato immediatamente virale. La vicinanza dimostrata dall’ex difensore, nonostante la distanza e la nuova avventura professionale in Medio Oriente, è stata accolta con grande affetto dai supporter milanisti, che hanno visto in questo scambio un ulteriore segno della coesione che ha caratterizzato la squadra.

L’Eredità della “The-ao” e la Forza del Gruppo

Sebbene il Diavolo abbia dovuto rinunciare in estate al suo fenomenale laterale mancino, l’eco del rapporto speciale tra i due campioni non si è spento. Questo scambio sui social media sottolinea non solo l’amicizia tra i due atleti, ma anche l’importanza del gruppo e delle relazioni umane che si creano nello spogliatoio, elementi che spesso si rivelano cruciali per la tenuta psicologica e la mentalità vincente di una squadra.

La “fame di vincere” di Leão, dunque, trova una sponda emotiva e un incoraggiamento anche nell’affetto dei suoi ex compagni, dimostrando che i campioni del Milan, anche quando prendono strade diverse, rimangono legati ai colori e alle amicizie costruite a San Siro.