Milan Fiorentina, Leao si è preso la scena: il portoghese ha vinto il premio di MVP grazie alla sua doppietta. Le ultimissime

La vittoria del Milan sulla Fiorentina (2-1) non è stata solo una dimostrazione di carattere e cinismo da parte della squadra di Massimiliano Allegri, ma è stata l’apoteosi della personalità di Rafael Leao. Con la sua doppietta decisiva, il portoghese è stato incoronato MVP del match, firmando il sorpasso in classifica che proietta i rossoneri solitari in vetta.

L’impatto di Leao sulla gara è stato progressivo ma devastante. Dopo un’ora di gioco in cui, come notato dall’opinionista Luca Toni, ha faticato nel ruolo ibrido impostato da Allegri, il numero 10 ha trovato la scossa vincente. Prima, ha pareggiato i conti con un gran gol da fuori area, un lampo di genio che ha risvegliato un San Siro impaziente e ha interrotto un lunghissimo digiuno casalingo in campionato.

Il culmine è arrivato nel finale. Nonostante le polemiche sul contatto che ha portato al calcio di rigore, Leao ha dimostrato una freddezza glaciale. Si è preso la responsabilità del tiro dal dischetto, un pallone pesantissimo, e lo ha trasformato per il 2-1 decisivo. Un gesto che, al di là dei giudizi critici di Marchegiani sulla prestazione complessiva, testimonia la sua ascesa a leader emotivo della squadra.

Questi due gol hanno anche un forte valore statistico, segnando la prima doppietta di Leao in campionato dal giugno 2023. Il Milan di Allegri si dimostra, ancora una volta, una squadra che sa soffrire e vincere sfruttando il talento individuale nei momenti cruciali. Il DS Igli Tare può sorridere: il suo Milan è primo e ha un fuoriclasse capace di fare la differenza quando più conta.