Leao trascina il Milan in vetta con una doppietta da “prima volta”. La chiave è il cambio di ruolo. Allegri prende nota

Leao trascina finalmente il Milan con una doppietta da urlo: la chiave della sfida è stato il cambio di ruolo del portoghese

Era l’uomo più atteso, per tutta una serie di motivi: il lungo infortunio, i segnali poco convincenti negli spezzoni precedenti e quell’assenza di voglia e determinazione. Poi, nella sfida contro l’allenatore che lo ha reso grande (Pioli), Rafael Leão (che torna a segnare in campionato a San Siro 512 giorni dopo, come riporta Opta) risponde con una doppietta che prende per mano il Milan e lo porta in vetta alla classifica.

Leao, doppietta decisiva: l’essenza di Leao

La doppietta è l’essenza di Leão. La prima rete è pura espressione del suo repertorio: si prende il pallone fuori dall’area, punta l’avversario, lo supera con una finta e calcia un destro imparabile. Il secondo gol, invece, è l’antitesi del suo essere, ma rappresenta il suo momento di maturità: si prende la responsabilità di battere il rigore, spiazza il portiere viola e incide il proprio nome in una sfida delicata.

Quanta differenza: il cambio nella ripresa

C’è una chiave importante: il cambio di passo. Nel primo tempo, di Leão si erano perse le tracce: pochi spunti, poco ritmo, tante giocate sbagliate. Poi, nella ripresa, cambia tutto: diventa spigliato, vivace, in partita. Si è preso il Milan sulle spalle.

La rivelazione: il nuovo ruolo e la vetta

Cos’è cambiato? Il ruolo. Nella prima frazione, Leão aveva agito da prima punta vera, dovendo gestire i palloni di sponda e dare spessore. Nella seconda frazione – complice lo svantaggio e l’ingresso di Gimenez – Allegri lo riporta alla sua naturalezza più essenziale: seconda punta. A Leão vengono tolti certi compiti e può svariare e incidere.

Ora Allegri sa cosa fare: tenterà ancora l’esperimento da prima punta, ma il segnale del portoghese è che qualche metro indietro, dove può sfogarsi calcisticamente, è la posizione in cui può davvero fare la differenza in questo Milan, diventando l’uomo per “sognare davvero in alto”, lì dov’è ritornato il Milan a stare. Lo riporta calciomercato.com.