Leao da record dopo Parma Milan: il portoghese ha eguagliato un nuovo record personale. Ecco quale

Leao, clamorosa statistica sul portoghese dopo Parma Milan: il classe ’99 ha eguagliato un nuovo record personale

Il Milan ha dovuto incassare un pareggio amaro (2-2) contro il Parma, vedendosi sfuggire la vittoria dopo essere stato in vantaggio di due gol. Le reti di Saelemaekers e Leão avevano portato i rossoneri avanti, ma la reazione del Parma con Bernabé e Delprato ha fissato il risultato sul pari. Nonostante la delusione, il Milan mantiene una posizione di vertice in classifica, sebbene il rammarico sia grande visti i possibili risultati che avrebbero potuto consolidare la vetta.

Leao a segno e le statistiche impressionanti

Nonostante la beffa finale, la partita ha confermato lo stato di grazia di Rafael Leão. Le statistiche fornite da Opta sottolineano il suo impatto devastante:

Da inizio ottobre 2025, nessun giocatore ha preso parte a più gol in Serie A rispetto a Rafael Leão: sono ben cinque (quattro reti e un assist).

rispetto a Rafael Leão: sono ben (quattro reti e un assist). Inoltre, tra i giocatori che hanno disputato al massimo cinque incontri da titolari in questa stagione di Serie A, nessuno ha segnato più gol di Rafael Leão (quattro), a pari merito con il compagno di squadra Christian Pulisic.

Il portoghese si conferma, dunque, l’uomo più in forma e decisivo del Milan in questa fase cruciale della stagione.