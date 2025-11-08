Connect with us

Leao a Sky: «Allegri? Parliamo tanto. Sa come aiutarmi dentro e fuori»

Sabatini analizza Il possibile Milan da scudetto: sogno, non ancora illusione. Provocazione Vlahovic e l'exploit di Saelemaekers

Pellegatti esalta Allegri: «Geniale! Bel gioco? Dategli i giocatori e vedrete. Sul modulo...»

Nosotti su Pulisic: «Spalla ideale per liberare ulteriormente Leao. Sono pazzo dell'americano per un motivo»

Calciomercato Milan, avete sentito che cosa ha detto Tonali sul suo futuro? Le sue recenti dichiarazioni...

5 secondi ago

Leao nel prepartita di Parma-Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida che inizierà tra poco

Nel prepartita di Parma-Milan, fischio d’inizio in programma alle ore 20:45, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Rafael Leao. Queste le sue parole:

UNA PARTITA IMPORTANTE«E’ una partita importante per noi. Abbiamo l’opportunità di vincere e fare punti. Vogliamo iniziare forti, vogliamo fare gol presto perchè qui non è mai facile giocare».

LAVORO CON LA SQUADRA «Cerco di aiutare sempre la squadra. Sto lavorando tanto con il mister, mi sta aiutando tanto e lo devo ringraziare. Lui sa come aiutarmi dentro e fuori dal campo.».

RAPPORTO CON IL MISTER«Allegri? Parliamo tanto di calcio e anche della vita in generale. Lui ha esperienza, sa gestire bene noi giovani e avere una figura così è importante».

