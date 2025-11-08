Connect with us

Leao a Milan TV: «Dobbiamo stare attenti, il campo è piccolo. Devo ringraziare lo staff medico»

Allegri a Sky: «A Leao racconto aneddoti. La partita sarà complicata, vincere le gare è molto difficile»

Leao a Sky: «Allegri? Parliamo tanto. Sa come aiutarmi dentro e fuori»

Sabatini analizza Il possibile Milan da scudetto: sogno, non ancora illusione. Provocazione Vlahovic e l'exploit di Saelemaekers

Pellegatti esalta Allegri: «Geniale! Bel gioco? Dategli i giocatori e vedrete. Sul modulo...»

Leao ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club nel prepartita di Parma-Milan

Nel prepartita di Parma-Milan, fischio d’inizio in programma alle ore 20:45, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Rafael Leao. Queste le sue parole:

DIFFICILE GIOCARE A PARMA «Giocare qui a Parma è sempre difficilissimo. Hanno giocatori che possono fare la differenza e dai quali dobbiamo stare attenti. Poi il campo è piccolo, con i loro tifosi, non sono in una posizione positiva di classifica, e cercheranno di fare qualcosa di diverso».

ALZATO IL LIVELLO «Dopo Bergamo ho voluto giocare, perché volevo aiutare la squadra ma non ero al 100%, e questo mi ha portato a fare una partita dove non sono stato al top. Però è passato, mi sono riposato. Il reparto medico del Milan mi ha aiutato ed ho alzato il livello. Sono contento».

IMPORTANTE AIUTARE LA SQUADRA«È sempre importante aiutare la squadra, anche a livello di statistiche, gol e assist, però la cosa più importante è la squadra. Vogliamo continuare così, ma ovvio che sono contento per come sta andando la mia stagione e ringrazio i compagni e il mister».

