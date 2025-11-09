Leao unica luce del Milan a Parma: la cura Allegri funziona, segnali convincenti di Rafa da prima punta. L’analisi sul portoghese

Leao è l’unica luca del Milan a Parma: il nuovo ruolo da centravanti funziona e la cura Allegri comincia a dare i suoi frutti

Nonostante la profonda amarezza per il pareggio per 2-2 contro il Parma, l’unica buona notizia della trasferta del Tardini riguarda Rafael Leão. La sua performance ha confermato che anche su di lui Massimiliano Allegri aveva ragione.

Il portoghese, pur non sempre brillante nell’arco dei 90 minuti e magari meno incline alle «sgasate delle sue» di un tempo, si è dimostrato fondamentale grazie a gol e assist.

Leao glaciale e decisivo con gol e assist

Contro il Parma, Leão è stato un vero e proprio trascinatore. È stato glaciale dagli 11 metri nel trasformare il rigore contro Suzuki, dimostrando nervi saldi in un momento cruciale del match.

Ma la sua influenza è andata oltre la finalizzazione: nel secondo tempo, ha servito a Pulisic un «assist senza senso» che ha messo il compagno davanti alla porta, sprecato poi dall’americano. Questo gesto tecnico, pur non convertito in assist ufficiale, è la prova che Rafa è finalmente un trascinatore, non solo con i gol ma «anche con tanto altro».

La Gazzetta celebra: «Leao funziona»

Questa ritrovata solidità e concretezza di Leão è stata premiata dai media nazionali. Stamattina, La Gazzetta dello Sport ha voluto celebrare l’intuizione tattica di Allegri e il rendimento costante del portoghese, titolando: «Leao funziona».

Il tecnico rossonero è riuscito a integrare la fantasia e la potenza di Leão in un contesto tattico più equilibrato. Sebbene la squadra debba ancora risolvere i problemi di discontinuità, avere un Leão costantemente decisivo, in grado di incidere anche senza exploit solisti, è una garanzia preziosa per il Milan.