MN24 Leao oggi a parte, domani il test definitivo: il programma verso Napoli Milan

Leao può avere qualche speranza di esserci domani sera in Napoli Milan? Il programma dello staff per il portoghese

Rafael Leao nella giornata di oggi si è allenato a parte prima che iniziasse la seduta di gruppo agli ordini di mister Massimiliano Allegri. C’è però ancora qualche speranza, se pur poca, di vederlo tra i convocati per la gara in programma domani sera.

Domani mattina sessione di allenamento per il numero 10 per capire se può almeno andare in panchina contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana.

Il suo recupero sarebbe importante considerando anche l’assenza di Santiago Gimenez. Il tecnico toscano ha solamente due attaccanti di ruolo a disposizione Pulisic e Nkunku.