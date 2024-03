Leao esempio per i giovani: «Dico ai ragazzi di non smettere mai di sognare. Le persone conoscono Rafael e non la persona». Le dichiarazioni

L’attaccante rossonero Leao ha parlato ai canali ufficiali del club per analizzare la sua grande passione ovvero la musica.

IL CAMPO COME LA MUSICA – «Cerco sempre di trasmettere la mia esperienza perchè tutto sta nella motivazione. In campo cerco di motivare i ragazzi che mi vedono come un esempio. Li stimolo a non smettere mai e di sognare di diventare un calciatore. Quello che cerco di trasmettere con la musica è uguale. Le persone conoscono solo Rafael Leao, il giocatore, non conoscono la persona».

LE DICHIARAZIONI DI LEAO SULLA MUSICA AI CANALI DEL MILAN