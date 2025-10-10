Leao Milan, la società si schiera con Allegri! Visione precisa a Milanello, rossoneri uniti per cercare di... Le ultime sul portoghese

Leao Milan, i rossoneri si sono schierati dalla parte del tecnico: Rafa va gestito al meglio per cercare di consacrarlo definitivamente

La sosta per le Nazionali non ha placato le discussioni in casa Milan, anzi, ha acceso un faro sul rapporto tra l’allenatore Massimiliano Allegri e la stella della squadra, Rafael Leão. L’episodio centrale è quello avvenuto negli spogliatoi dopo la trasferta di Torino contro la Juventus, dove il tecnico non avrebbe risparmiato un duro confronto al numero 10, reo di essere entrato in campo senza la necessaria “cattiveria” e di aver sprecato due clamorose palle gol.

Oggi, La Gazzetta dello Sport riassume la vicenda, chiarendo la posizione della società: “Il Milan sta con Max. Leao va gestito, Allegri lo sprona: il club lo appoggia”. Il titolo rileva l’allineamento della dirigenza con il tecnico, che sta applicando un metodo di gestione diretto per stimolare il talento portoghese.

Dalle Lodi Ai Rimproveri: La Gestione Allegri

La rosea entra nel merito della strategia di Allegri, che sta cercando di tirare fuori il meglio da Rafa attraverso un approccio che alterna carota e bastone: “Dalle lodi iniziali ai rimproveri in spogliatoio dopo gli errori contro la Juve. L’obiettivo è tirare fuori il meglio da Rafa”. Questo tipo di gestione è tipico del tecnico livornese, noto per la sua capacità di essere diretto con i giocatori che ritiene in grado di fare il salto di qualità.

L’episodio è il culmine di un dibattito più ampio sulla continuità e l’atteggiamento di Leão, ma non va dimenticato che il giocatore ha saltato un mese a inizio stagione. Questo stop prolungato è arrivato proprio quando Leão sembrava in rampa di lancio e ha inevitabilmente inciso sulla sua condizione fisica e mentale al rientro. La necessità di recuperare la piena forma prima di essere giudicato sul piano della concretezza è fondamentale.

La speranza del Milan è che questa sosta, con il portoghese impegnato in Nazionale a Lisbona, possa aiutarlo a resettare e a ritrovare la lucidità fisica perduta. La fiducia nel suo talento è incondizionata, ma l’appoggio al metodo Allegri dimostra che il club intende far prevalere una mentalità di ferro, essenziale per competere ai massimi livelli, con l’obiettivo finale di trasformare il talento incompiuto in un campione assoluto.