Fonseca su Leao: «Non voglio interferire nel momento del Milan ma posso svelarvi cosa gli ho detto la prima volta che ci ho parlato»

Fonseca, ex tecnico del Milan oggi al Lione, ha confessato di aver rivelato a Leao di poter vincere il Pallone D’Oro: la rivelazione

Paulo Fonseca, ex tecnico del Milan, ha espresso grande ammirazione per Rafael Leão a margine del Social Football Summit di Malta, ricordando di essere stato il primo a gestire il talento portoghese, pur se con un utilizzo a spezzoni, prima di lasciare la panchina.

Nonostante il dibattito attuale sulle difficoltà di Leão nel sistema di Massimiliano Allegri, Fonseca ha mantenuto le distanze, ma ha ribadito la sua stima incondizionata per il giocatore:

PAROLE – «Io non devo interferire nel momento del Milan, quello che posso dire è che le mie prime parole per Rafa sono state che poteva vincere il Pallone d’Oro, essere il miglior calciatore del mondo».

L’elogio di Fonseca è un potente promemoria del potenziale illimitato di Leão, un talento che, se adeguatamente indirizzato, può competere ai massimi livelli mondiali. Il tecnico ha concluso la sua breve dichiarazione con un pensiero affettuoso per i suoi ex club: “Ripeto, non voglio interferire, ho lasciato tanti amici a Milano e Roma e sono club che rimarranno nel mio cuore“. Le sue parole arrivano in un momento cruciale in cui Leão è chiamato a dimostrare la continuità necessaria per trasformare il suo potenziale in realtà.